  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

19.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

Karanlık eller devrede! Dün HDP'ye yapılan saldırının ardından AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Veyis Ateş yalanladı, İsmail karşı çıktı

Merkel'den Türkiye açıklaması: Birbirimize bağımlıyız

Cuma saatinde Ekrem baskını! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu halde, Akit TV'yi hacze geldi!
Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
CHP, Belediye Başkanı'nı ihraç edecek
Gündem Kimliğine ve partisine göre kınama! Muhalefetten 3 maymun oyunu
Gündem

Kimliğine ve partisine göre kınama! Muhalefetten 3 maymun oyunu

HDP binasına yapılan saldırı sonrası jet hızında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Meral Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başını çektiği muhalefet, dün AK Parti binasını hedef alan saldırı karşısında 3 maymunu oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 12:24:00 - 2021-06-19 12:26:38
Kimliğine ve partisine göre kınama! Muhalefetten 3 maymun oyunu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına molotoflu saldırı düzenlendi.

Bina önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği mololof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan bölgeden koşarak uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı.

Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

3 maymunu oynayan muhalefet!

Geçtiğimiz günlerde HDP binasına düzenlenen saldırı sonrası anında kınama mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı Meral Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başını çektiği muhalefet ve onun tasması altındaki gazeteci görünümlü şahıslar, AK Parti binasına yapılan molotoflu saldırıda kafayı kuma gömdü.

3 maymunu oynayan muhalefetin, saldıra uğrayanların kimliğine ve partisine göre kınama yapması vatandaşların tepkisini çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Pkk'nın uşağı oldu zavallı muhalefet
  • Yanıtla

Malatyalı

inşallah birlikte yok olursunuz partileriniz dağılır memleket kurtulur millet biraz rahat eder
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay