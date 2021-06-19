Kimliğine ve partisine göre kınama! Muhalefetten 3 maymun oyunu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına molotoflu saldırı düzenlendi.

Bina önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği mololof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan bölgeden koşarak uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı.

Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar polise haber verdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis, saldırgan M.E. ve ona yardım ettiği belirlenen Ş.B.yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

3 maymunu oynayan muhalefet!

Geçtiğimiz günlerde HDP binasına düzenlenen saldırı sonrası anında kınama mesajı yayınlayan CHP Genel Başkanı Meral Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başını çektiği muhalefet ve onun tasması altındaki gazeteci görünümlü şahıslar, AK Parti binasına yapılan molotoflu saldırıda kafayı kuma gömdü.

3 maymunu oynayan muhalefetin, saldıra uğrayanların kimliğine ve partisine göre kınama yapması vatandaşların tepkisini çekti.