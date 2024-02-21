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Yerel Kimliği belirsiz kişilerce silahla vurulan şahıs tedavi altına alındı
Yerel

Kimliği belirsiz kişilerce silahla vurulan şahıs tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 08:00:00 -

Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurulan şahıs kendi imkanları ile gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Olay Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı yakınlarında bulunan bir camii inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. (27), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak ayağından yaralandı. Yaralı halde kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden Murat K. tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirtilen bölgede yapılan herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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