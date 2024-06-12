Kimlerle yol yürümüşsün gör Meral Akşener! Erdoğan nefreti İP'e bunu da yapırdı
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi parti içindeki Erdoğan nefretini gün yüzüne çıkardı.
RECEP YEŞİL
Sürpriz Erdoğan-Akşener görüşmesi, İYİ Parti içinde derin çatlaklara neden olmaya devam ediyor.
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Akit yazarı Sinan Burhan görüşme sonrası İYİ Parti içindeki Erdoğan nefretini gün yüzüne çıkardı.
"Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım"
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Burhan şu ifadeleri kullandı:
"Bugün İYİ Parti Kapalı Grup Toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz 'Meral Akşener Cumhurbaşkanı ile görüştü. O nedenle genel merkezimizden ve odalardan Meral Akşener’in tüm fotoğraflarını kaldıralım” demiş. İYİ Partide kaynama devam ediyor."
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