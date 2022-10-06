Koronavirüs salgını sürecinde açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. 2022 yılının mart ve nisan aylarında kademeli olarak maske yasakları kaldırıldı. Yasağın devam ettiği süreçte maske kullanmayanlara para cezası kesildi. Vatandaşların bazıları bu cezayı öderken bazıları ödemedi. Peki, maske cezası silinecek mi?

Kimlerin maske cezası silinecek? Maske cezası alanların borçların tamamı silinecek mi?

Ak Parti, 7 Ekim Cuma günü torba yasayı TBMM'e sunacak. Söz konusu torba yasada pek çok cezayla ilgili teklif de yer alıyor. 90 maddelik torba kanun teklifinde maske takmayanlara uygulanan cezalar da yer alıyor. Teklif geçerse maske takmama cezası borçları silinecek.