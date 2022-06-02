Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projelerine 300 milyon TL hibe yapılacağını açıklandı. Peki, kimler hibe desteğinden faydalanabilir?

Kimlere tarım desteği verilecek? 300 milyon TL tarım desteği nedir?

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bakanlığımızca Yürütülmekte Olan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projelerine 300 Milyon TL Hibe” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projelerine %50 hibe desteği sağlanmaktadır.

Bu kapsamda çiftçilerimiz;

Tarla içi damla sulama sistemi,

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi,

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi,

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi,

Lineer ve Center Pivot sulama sistemi,

Tamburlu sulama sistemi,

Güneş enerjili sulama sistemi,

Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,

Akıllı sulama sistemlerini içeren projeleri için hibe desteğinden yararlanabilmektedir.

2007 yılından itibaren uygulanan Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi projeleri, kapsamında 2017-2021 yılları arasında 3,95 milyon dekar alanı kapsayan, 42.531 projeye toplam 901,16 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Çiftçilerimizin bireysel tarla içi modern sulama sistemlerine geçişi hem su tasarrufu hem de birim alanda verim artışı sağlanmaktadır. 2022 yılı için Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamında 300 milyon TL hibe desteği çiftçilerimize tahsis edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.