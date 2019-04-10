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Seçim 2019 Sayfası

Kimler mazbata aldı, kimler bekliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor. Peki kimler mazbata aldı, kimler mazbatayı bekliyor? Hangi ilçenin mazbata alacağı tarih netleşmedi? İşte son durum.

10 Nisan 2019 Çarşamba 06:34
Kimler mazbata aldı, kimler bekliyor?

31 Mart seçimlerinin üzerinden 10 gün geçti. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere pek çok il ve ilçede itiraz süreçleri devam ediyor.

Peki kimler mazbatasını aldı, kimler mazbata almayı bekliyor?

28 ilçede mazbatalar verildi

Mazbatanın verildiği ilçeler şöyle sıralanıyor: Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beykoz,  Beşiktaş, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Sarıyer, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Silivri, Sultangazi, Tuzla ve Zeytinburnu...

8 ilçe mazbatasını bekliyor


İstanbul'da mazbatasını bekleyen 8 ilçe ise şöyle:  Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli.

Şile bugün esenler ise cuma günü alacak

Öte yandan Şile'de mazbata teslim işlemi yarın gerçekleştirilecek. Esenler ise Cuma gününü beklerken Maltepe'nin ne zaman alacağı henüz net değil... 

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 07:10
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