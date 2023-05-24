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Gündem Kimler kimlerle! Özdağ ile Demirtaş aynı adayı destekliyor
Gündem

Kimler kimlerle! Özdağ ile Demirtaş aynı adayı destekliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-24 12:14:00 -
Kimler kimlerle! Özdağ ile Demirtaş aynı adayı destekliyor

PKK'lı üst düzey teröristlerin kendilerine ait yayın organlarından defalarca kez bildirdikleri Kılıçdaroğlu'na destek sözleri Seküler Mliyetçilerin midesine dokunmuyor. Özdağ adlı Gladio eskisi siyasetçi HDP, PKK, LGBT, FETÖ, ABD-Avrupa gibi şer odaklarının açıktan desteklediği Kılıçdaoğlu'na 2. turda destek açıklamasıdna bulundu.

PKK'lı üst düzey teröristlerin kendilerine ait yayın organlarından defalarca kez bildirdikleri Kılıçdaroğlu'na destek sözleri Seküler Mİliyetçilerin midesine dokunmuyor. Özdağ adlı Gladio eskisi siyasetçi HDP, PKK, LGBT, FETÖ, ABD-Avrupa gibi şer odaklarının açıktan desteklediği Kılıçdaoğlu'na 2. turda destek açıklamasıdna bulundu.

Açıklamanın ardından sosyal medya hayal krııklığına uğrayan milliyetçilerin Özdağ'a sitemleriyle doldu taştı.

Ayrıca Özdağ gibi ırkçı birinin masaya katılması bir çok kürt vatandaşın kılıçdaroğlu'na oy verme potansiyelini iyice bitirdiği düşünülüyor.

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