Emeklilikte yaşa takılanlar uzun zamandır kendilerine yönelik bir kararın çıkmasını bekliyor. Konu hakkında sıcak bir açıklama geldi. Peki, EYT'den kaç kişi yararlanacak?

Kimler EYT'den yararlanacak? EYT son durum nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise "Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" diye konuştu.