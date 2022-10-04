  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu’dan CHP’ye gönderme: ‘Etkisiz hale getirdiklerimiz için CHP listesine bakacağız’

Tahminlerinde fena halde çuvallayan Selçuk Geçer; İşsizlik ve enflasyon artacak, dolarınızı satmayın dedi!

CHP yandaşı gazeteci Kılıçdaroğlu'yla dalga geçti!

Ne petrol ne gaz! Türkiye'ye çağ atlatacak... 60 milyar metreküpten fazla var

Dışarıda düşman aramaya ne gerek var? İçten yıkılıyoruz! İzmir’de Kur’an-ı Kerim’i yakan şerefsizlerin ifadesi ortaya çıktı: ‘Alkollüydük'

Cumhur ve Millet İttifakı'ndan sonra yeni ittifak kuruluyor! İşte katılacak partiler

İstanbul'da Ukraynalı askerlerle buluştu!

Kadıköy’de çirkin provokasyon! LGBT bayrağı açıp ‘çarşaf’ yaktılar!

Nilgün Ök, trafik kazasında yaralandı

Vatandaş küplere bindi: İBB toplu ulaşımı resmen çökertti!
Ekonomi Kimler EYT'den yararlanacak? EYT son durum nedir?
Ekonomi

Kimler EYT'den yararlanacak? EYT son durum nedir?

Milyonlarca kişi EYT konusunda gelinen son noktayı araştırıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Kimler EYT'den yararlanabilecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 20:43:00 -
Kimler EYT'den yararlanacak? EYT son durum nedir?

Emeklilikte yaşa takılanlar uzun zamandır kendilerine yönelik bir kararın çıkmasını bekliyor. Konu hakkında sıcak bir açıklama geldi. Peki, EYT'den kaç kişi yararlanacak?

Kimler EYT'den yararlanacak? EYT son durum nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise "Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23