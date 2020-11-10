Doğalgaz faturası yardımı al | Havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca kişi doğalgaz faturalarını kara kara düşünmeye başladı. Ekonomik sorunlar yaşayanlar doğalgaz konusunda devletin bir yardım yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, ısınma yardımı var mı?

Kimler doğalgaz desteği alabilir? | Dar gelirlilere doğalgaz faturası desteği

Milyonlarca kişi ısınma yardımı olup olmadığını merak ediyor. Şimdilik böyle bir destek bulunmuyor. Konu hakkında Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar bir çağrıda bulundu. Çakar, “Pandemi koşullarında, bu işsizlikle ısınma yardımı yapılması artık bir mecburiyet haline geldi. Aylık doğalgaz faturalarının 500 TL'leri bulabileceği, ısınma giderinin asgari ücretliler ve işsizler açısından büyük bir sorun haline geleceği bu dönemde, vatandaş kombiyi açmak ya da açmamak arasında bırakılamaz. Düşük gelirlilerin, asgari ücretlilerin ve işsizlerin yakıt giderleri 5 ay boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara pek çok destek sağlıyor. Söz konusu yardımlardan biri de yakacak yardımı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapılıyor.

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