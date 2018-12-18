Kimler damar sertliği riski taşıyor?

Çok nadir görülebilen bir rahatsızlıktır. Ama Amerika’da ve Avrupa’daki ölümlerin % 50’si damar sertliğinden oluyor.

Damar sertliği risk faktörleri:

50 yaşın üstünde olmak.

Erkeklerin, kadınlara göre hastalığa yakalanma riski daha yüksek.

Yakın akrabalarında damar sertliği olanların bulunması.

Yüksek tansiyon.

Şeker hastalığı.

Egzersiz ve spor yapılmaması.

Sigara ve alkol kullanımı, katkılı maddeler bulunan besinlerle beslenmek gibi faktörler damar sertliği riskini artırır.

Damar sertliğinin hiçbir belirti vermeden de teşhisi mümkündür. Risk faktörü taşıyan kişiler taramalardan geçirilerek erken teşhis konması mümkündür. Eğer damar sertliği kalp damarının içinde meydana geliyorsa efor testleri, kalp sintigrafisi, bilgisayarlı tomografiler çekilerek teşhis konmaktadır.

Kalbin dışındaki bir damarda damar sertliği görünüyorsa, damar ultrasonu ile teşhis konabilir. Bu yöntem hastaya hiçbir eziyet vermez fakat, bütün hastalarda aynı sonuçları vermeyebilir. Bu tür hastalarda anjiyo yapılmaktadır.

Tedavisi nasıl?

Damar sertliği tedavisi, damarın tıkanmasına göre değişir. Bundan dolayı tek bir tedavi şekli yoktur.

Böbrek damarlarında bir damar sertliği var ise anjiyo yapılarak damar genişletilmeye çalışılır ve duruma göre stent takılır ve by-pass da yapılabilir.

Böbrek damarı için yapılan tedavi uygulaması, bacak damarında da aynıdır.

Eğer kalp damarlarında bir damar sertliği söz konusu ise mutlaka balon, stent ya da by-pass yapılması gerekmektedir.