THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kimler damar sertliği riski taşıyor?

Damar sertliği hastalığı, atardamarların içinde bulunan iç tabakanın yabancı bir takım maddelerin damarı daraltması ile meydana gelmektedir.

18 Aralık 2018 Salı 17:16
Kimler damar sertliği riski taşıyor?

Çok nadir görülebilen bir rahatsızlıktır. Ama Amerika’da ve Avrupa’daki ölümlerin % 50’si damar sertliğinden oluyor.

Damar sertliği risk faktörleri:

50 yaşın üstünde olmak.

Erkeklerin, kadınlara göre hastalığa yakalanma riski daha yüksek.

Yakın akrabalarında damar sertliği olanların bulunması.

Yüksek tansiyon.

Şeker hastalığı.

Egzersiz ve spor yapılmaması.

Sigara ve alkol kullanımı, katkılı maddeler bulunan besinlerle beslenmek gibi faktörler damar sertliği riskini artırır.

Damar sertliğinin hiçbir belirti vermeden de teşhisi mümkündür. Risk faktörü taşıyan kişiler taramalardan geçirilerek erken teşhis konması mümkündür. Eğer damar sertliği kalp damarının içinde meydana geliyorsa efor testleri, kalp sintigrafisi, bilgisayarlı tomografiler çekilerek teşhis konmaktadır.

Kalbin dışındaki bir damarda damar sertliği görünüyorsa, damar ultrasonu ile teşhis konabilir. Bu yöntem hastaya hiçbir eziyet vermez fakat, bütün hastalarda aynı sonuçları vermeyebilir. Bu tür hastalarda anjiyo yapılmaktadır.

Tedavisi nasıl?

Damar sertliği tedavisi, damarın tıkanmasına göre değişir. Bundan dolayı tek bir tedavi şekli yoktur.

Böbrek damarlarında bir damar sertliği var ise anjiyo yapılarak damar genişletilmeye çalışılır ve duruma göre stent takılır ve by-pass da yapılabilir.

Böbrek damarı için yapılan tedavi uygulaması, bacak damarında da aynıdır.

Eğer kalp damarlarında bir damar sertliği söz konusu ise mutlaka balon, stent ya da by-pass yapılması gerekmektedir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:25
  1. damar sertliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akbank'tan sermaye artırımı kararı
    1. Akbank'tan sermaye artırımı kararı
    2. Sigara içenin idrarındaki kan, kanser..
    3. CHP'nin kararı sonrası AK Parti..
    4. Lübnan mültecilere vatandaşlık..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    6. CHP'nin açıklamasının ardından..
    7. Zorlama, haveslendir
    8. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    9. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    10. Domuz sürüsünden canını zor kurtardı
    11. Cenevre'deki Suriye konulu dışişleri..
    12. Sınırda hareketli anlar! Yola çıktılar
    13. Şırnak'ta ele geçirildi! Çok sayıda...
    14. Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa..
    15. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    16. CHP İstanbul Kadıköy belediye başkan..
    17. Memur Sen başkanına düzenlenen..
    18. ‘Koruyucu Sağlık Öğütleri’ne önem..
    19. Makinist bira içseydi, kaza olmazdı(!)
    20. Bilanço açıklandı! 1934 kişiye müebbet..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...