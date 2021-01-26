Kimler bedelli askerlik yapamaz? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde daha önce iki tip askerlik bulunmakta idi. Bunlardan kısa dönem askerlik 6 ay, uzun dönem askerlik süresi ise 12 ay olarak belirlenmişti. Ara sıra gündeme gelen bedelli askerlikleri saymazsan en yaygın askerlik hizmetleri bu şekildeydi. Ancak şimdi sürekli belli askerlik hizmeti devreye girdi. Vatandaşların çalışma hayatlarını engellememek ya da ailelerinden uzun süre ayrı kalmamalarını sağlamak gibi nedenlerden dolayı devreye sokulan sürekli bedelli askerlik hizmeti belirli bir ücret karşılığında yapılan kısa süreli askerliğe denmektedir.

Bedelli askerlik nasıl yapılır?

Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

Bunlar; -18 yaşını doldurmuş,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen en az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalan erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. Açılımı “dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir. Bunun 31 bin lira karşılığı Euro

Bir diğeri ise; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, zorunlu askerlik hizmetine tabi tüm vatandaşlar için Yani isteyen her asker adayının yaş şartı olmaksızın belirli bir ücret karşılığında yararlanabileceği bedelli askerlik sistemidir. Bu siteme isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Bunun bedeli ise 2021 yılı bedeli 39.788 TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilmektedir.

Kimler bedelli askerlikten yararlanamaz?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yoklama kaçakları ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacak'' demişti.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor; Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır. Bedelli askerlik başvurusu için tıklayın