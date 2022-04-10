  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kimin maçı var? Hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Pazar maç programı!
Spor

Kimin maçı var? Hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Pazar maç programı!

Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. 10 Nisan Pazar hangi maçlar var, kimin maçı var? Süper Lig’de 32. haftanın heyecanı sürüyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 skorla yenerken, şampiyonluk yolunda kritik maçları oynayan Trabzonspor ile Gaziantep FK, 0-0 berabere kaldı. Süper Lig maçlarının yanında TFF 1. lig ve Avrupa Şampiyonlar çeyrek final maçları, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da yakından takip ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bügün kimin maçı var? Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar canlı izle hangi kanaldan olacak? İşte 10 Nisan 2022 canlı maç programı!

Yeniakit Publisher
2022-04-10 08:39:00 - 2022-04-10 08:40:13
Kimin maçı var? Hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Pazar maç programı!

Bugünkü maçlar saat kaçta? Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, sahasında Ausgsburg'u 1-0 mağlup etti. Manchester United ligde çıktığı son 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi! Everton 1-0 Manchester United. TFF 1. Liğ’de de heyecan sürüyor. 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Nisan 2022 Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati...

bugün kimin maçı var

Bugün hangi maçlar var?

13:30 Manisa FK - Samsunspor TRT Spor

13:30 Y. Malatyaspor - Giresunspor beIN Sports 1

13:30 Genoa - Lazio S Sport

14:00 Bordeaux - Metz beIN Connect

15:00 Osasuna - Alaves Smart Spor

16:00 Denizlispor - Tuzlaspor TRT Avaz

16:00 Menemenspor - İstanbulspor TRT Spor

16:00 Norwich City - Burnley S Sport

16:00 Sivasspor - M. Başakşehir beIN Sports 1

16:00 Adana Demirspor - Altay beIN Sports 2

16:00 Napoli - Fiorentina S Sport

16:00 Sassuolo - Atalanta S Sport

16:00 Venezia - Udinese S Sport

16:00 Angers - Lille beIN Connect

16:00 Brest - Nantes beIN Connect

16:00 Monaco - Troyes beIN Connect

17:15 Espanyol - Celta Vigo Smart Spor

18:05 Lens - Nice beIN Connect

18:30 E. Frankfurt - Freiburg beIN Connect

18:30 Manchester City - Liverpool S Sport

19:00 Roma - Salernitana S Sport

19:30 ELche - Real Sociedad Smart Spor

20:00 Strasbourg - Lyon beIN Connect

20:30 Bursaspor - Kocaelispor TRT Spor

20:30 Leipzig - Hoffenheim beIN Connect

20:30 Galatasaray - Fenerbahçe beIN Sports 1

21:45 Torino - Milan S Sport

22:00 Levante - Barcelona S Sport - Smart Spor

22:00 Marsilya - Montpellier beIN Connect

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay