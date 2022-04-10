Kimin maçı var? Hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Pazar maç programı!

Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. 10 Nisan Pazar hangi maçlar var, kimin maçı var? Süper Lig’de 32. haftanın heyecanı sürüyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 skorla yenerken, şampiyonluk yolunda kritik maçları oynayan Trabzonspor ile Gaziantep FK, 0-0 berabere kaldı. Süper Lig maçlarının yanında TFF 1. lig ve Avrupa Şampiyonlar çeyrek final maçları, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da yakından takip ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bügün kimin maçı var? Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar canlı izle hangi kanaldan olacak? İşte 10 Nisan 2022 canlı maç programı!