Kimin maçı var? Hangi maçlar var, maç saat kaçta hangi kanalda? 10 Nisan 2022 Pazar maç programı!
Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu. 10 Nisan Pazar hangi maçlar var, kimin maçı var? Süper Lig’de 32. haftanın heyecanı sürüyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 skorla yenerken, şampiyonluk yolunda kritik maçları oynayan Trabzonspor ile Gaziantep FK, 0-0 berabere kaldı. Süper Lig maçlarının yanında TFF 1. lig ve Avrupa Şampiyonlar çeyrek final maçları, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da yakından takip ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bügün kimin maçı var? Bu akşamki maçlar saat kaçta, hangi kanalda? Maçlar canlı izle hangi kanaldan olacak? İşte 10 Nisan 2022 canlı maç programı!
Bugünkü maçlar saat kaçta? Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, sahasında Ausgsburg'u 1-0 mağlup etti. Manchester United ligde çıktığı son 5 maçın sadece 1'ini kazanabildi! Everton 1-0 Manchester United. TFF 1. Liğ’de de heyecan sürüyor. 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor, MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kaldı. 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Peki, bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Nisan 2022 Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati...
Bugün hangi maçlar var?
13:30 Manisa FK - Samsunspor TRT Spor
13:30 Y. Malatyaspor - Giresunspor beIN Sports 1
13:30 Genoa - Lazio S Sport
14:00 Bordeaux - Metz beIN Connect
15:00 Osasuna - Alaves Smart Spor
16:00 Denizlispor - Tuzlaspor TRT Avaz
16:00 Menemenspor - İstanbulspor TRT Spor
16:00 Norwich City - Burnley S Sport
16:00 Sivasspor - M. Başakşehir beIN Sports 1
16:00 Adana Demirspor - Altay beIN Sports 2
16:00 Napoli - Fiorentina S Sport
16:00 Sassuolo - Atalanta S Sport
16:00 Venezia - Udinese S Sport
16:00 Angers - Lille beIN Connect
16:00 Brest - Nantes beIN Connect
16:00 Monaco - Troyes beIN Connect
17:15 Espanyol - Celta Vigo Smart Spor
18:05 Lens - Nice beIN Connect
18:30 E. Frankfurt - Freiburg beIN Connect
18:30 Manchester City - Liverpool S Sport
19:00 Roma - Salernitana S Sport
19:30 ELche - Real Sociedad Smart Spor
20:00 Strasbourg - Lyon beIN Connect
20:30 Bursaspor - Kocaelispor TRT Spor
20:30 Leipzig - Hoffenheim beIN Connect
20:30 Galatasaray - Fenerbahçe beIN Sports 1
21:45 Torino - Milan S Sport
22:00 Levante - Barcelona S Sport - Smart Spor
22:00 Marsilya - Montpellier beIN Connect