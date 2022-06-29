Kimin ek göstergesi yükseldi? Kimin ek göstergesi kaç oldu?
Son dakika haberi: 3600 ek gösterge, öğrenci affı düzenlemesini de içeren "torba" kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Torba yasa kapsamında hangi kamu görevlisinin ek göstergesi kaça yükseltildiği, kimin ne kadar ek gösterge zammı alacağı ve 3600 ek gösterge zamlı maaşının ne kadar olduğu da merak edilir oldu.
3600 ek gösterge, öğrenci affı düzenlemesini de içeren "torba" kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasayla, yıl başından itibaren polis, uzman erbaş, öğretmen, hemşire, avukat ve din görevlilerinin ek göstergesi 3 bin 600'e yükselecek. Doktorlar ve veterinerler ile subay ve astsubayların ek göstergesi ise 4 bin 200'e çıkarılacak. Genelkurmay Başkanı ile Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesi 9 bin, Yargıtay ve Danıştay Başkanı ile YÖK Başkanı'nın 8 bin, valilerin 7 bin 800, emniyet müdürünün ise 7 bin 600 olacak. Yasayla, en düşük emekli maaşında da artış gerçekleştirilecek. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liradan 3 bin liraya yükselecek. Söz konusu zamlı maaşlar temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak.