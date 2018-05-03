Kimin daha çok tankı var? Türkiye ile Yunanistan savaşırsa...
Yunanistan, batı ülkelerinin verdiği güvenle mi bilinmez, Türkiye'yi meşgul edip duruyor. Ancak iki ülkenin ordusu arasında dünya kadar fark var.03 Mayıs 2018 Perşembe 12:33
Yunanistan bir yandan ekonomi krizle uğraşsa da Türkiye ile dalaşmayı ihmal etmiyor. Aslında Yunan tarafı bu dalaşmalarda birçok kez boyunun ölçüsünü aldı. Ancak bir şekilde Türkiye ordusunu meşgul etmeye devam ediyor.
Peki, Yunanistan neyine güveniyor?
İşte iki ülkenin askeri kapasitesi…
Türkiye'nin nufüsu: 81 milyon 916 bin
Yunanistan'ın nufüsu: 11 milyon 142 bin
Türkiye'nin asker sayısı: 450.000
Yunanistan'ın asker sayısı: 175.000
Türkiye'nin tüfek sayısı: 842.426
Yunanistan'ın tüfek sayısı: 346.511
Türkiye'nin zırhlı sayısı: 7550
Yunanistan'ın zırhlı sayısı: 4238
Türkiye'nin tank sayısı: 3778
Yunanistan'ın tank sayısı: 1526
Türkiye'nin çekili obüs sayısı: 627
Yunanistan'ın çekili obüs sayısı: 514
Türkiye'nin motorlu obüs sayısı: 1013
Yunanistan'ın motorlu obüs sayısı: 574
Türkiye'nin çok namlulu roketatar sayısı: 811
Yunanistan'ın çok namlulu roketatar sayısı: 151
Türkiye'nin nakil helikopteri sayısı: 428
Yunanistan'ın nakil helikopteri sayısı: 228
Türkiye'nin saldırı helikopteri sayısı: 64
Yunanistan'ın saldırı helikopteri sayısı: 27
Türkiye'nin nakil ve kargo uçağı sayısı: 407
Yunanistan'ın nakil ve kargo uçağı sayısı: 206
Türkiye'nin savaş uçağı sayısı: 207
Yunanistan'ın savaş uçağı sayısı: 207
Türkiye'nin hava savunma sistemi sayısı: 186
Yunanistan'ın hava savunma sistemi sayısı: 135
Türkiye'nin savaş gemisi sayısı: 23
Yunanistan'ın savaş gemisi sayısı: 14
Türkiye'nin denizaltı sayısı: 17
Yunanistan'ın denizaltı sayısı: 12
Türkiye'nin savunma bütçesi: 18 milyar 200 milyon
Yunanistan'ın savunma bütçesi: 4.5 milyar dolar
Türkiye'nin toplam bütçesi: 809.2 milyar dolar
Yunanistan'ın toplam bütçesi: 193.9 milyar dolar
Türkiye Haber Merkezi
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