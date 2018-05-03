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Kimin daha çok tankı var? Türkiye ile Yunanistan savaşırsa...

Yunanistan, batı ülkelerinin verdiği güvenle mi bilinmez, Türkiye'yi meşgul edip duruyor. Ancak iki ülkenin ordusu arasında dünya kadar fark var.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:33
Kimin daha çok tankı var? Türkiye ile Yunanistan savaşırsa...

Yunanistan bir yandan ekonomi krizle uğraşsa da Türkiye ile dalaşmayı ihmal etmiyor. Aslında Yunan tarafı bu dalaşmalarda birçok kez boyunun ölçüsünü aldı. Ancak bir şekilde Türkiye ordusunu meşgul etmeye devam ediyor.

Peki, Yunanistan neyine güveniyor?

İşte iki ülkenin askeri kapasitesi…

Türkiye'nin nufüsu: 81 milyon 916 bin

Yunanistan'ın nufüsu: 11 milyon 142 bin

Türkiye'nin asker sayısı: 450.000

Yunanistan'ın asker sayısı: 175.000

Türkiye'nin tüfek sayısı: 842.426

Yunanistan'ın tüfek sayısı: 346.511

Türkiye'nin zırhlı sayısı: 7550

Yunanistan'ın zırhlı sayısı: 4238

Türkiye'nin tank sayısı: 3778

Yunanistan'ın tank sayısı: 1526

Türkiye'nin çekili obüs sayısı: 627

Yunanistan'ın çekili obüs sayısı: 514

Türkiye'nin motorlu obüs sayısı: 1013

Yunanistan'ın motorlu obüs sayısı: 574

Türkiye'nin çok namlulu roketatar sayısı: 811

Yunanistan'ın çok namlulu roketatar sayısı: 151

Türkiye'nin nakil helikopteri sayısı: 428

Yunanistan'ın nakil helikopteri sayısı: 228

Türkiye'nin saldırı helikopteri sayısı: 64

Yunanistan'ın saldırı helikopteri sayısı: 27

Türkiye'nin nakil ve kargo uçağı sayısı: 407

Yunanistan'ın nakil ve kargo uçağı sayısı: 206

Türkiye'nin savaş uçağı sayısı: 207

Yunanistan'ın savaş uçağı sayısı: 207

Türkiye'nin hava savunma sistemi sayısı: 186

Yunanistan'ın hava savunma sistemi sayısı: 135

Türkiye'nin savaş gemisi sayısı: 23

Yunanistan'ın savaş gemisi sayısı: 14

Türkiye'nin denizaltı sayısı: 17

Yunanistan'ın denizaltı sayısı: 12

Türkiye'nin savunma bütçesi: 18 milyar 200 milyon

Yunanistan'ın savunma bütçesi: 4.5 milyar dolar

Türkiye'nin toplam bütçesi: 809.2 milyar dolar

Yunanistan'ın toplam bütçesi: 193.9 milyar dolar

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:33
  1. Yunanistan
  2. Türkiye

YORUM YAZ

  • SalihaSaliha26 dk önce
    Yunanlar var olan tüm paralarini silahlanmaya yatirmiş galibaharcasada o kadar parayi yaramaz ki işlerine onlari kullanacak asker olmayinca Eh Türklerden o kadar korkunca öyle oluyor herhalde!
  • sinansinan1 sa önce
    Savunma butcesi disinda pek bir fark yok.nufus olarak yaklasik 8 kati fazla oldugumuz bir ulkeden askeri ekipman bakimindanda en az 8 kati fazla olmamiz gerekir.turkiyenin 10 da biri kadar bir cografyada yunanistanin bu kadar silahinin olmasi garip.velhasil yunanistanda ne varsa bizde en az 20 kati olmali en az.
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