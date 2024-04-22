Kimi üniversite okuyor, kimi doktora yapıyor! Cezaevleri Medrese-i Yusufiye oldu

Haber Merkezi

Türkiye'deki cezaevlerinde 63 bin hükümlü ve tutuklu eğitim görürken; ilkokul, ortaokul, lise, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim gören hükümlüler bulunuyor. Cezaevinde mahkum bulunan yükümleri eğitmek üzere 893 öğretmen görev yapıyor.

Yükümlülerin 53 bini ortaokul-lise, 9 bini üniversite, 61'i yüksek lisans, 21'i doktora düzeyinde eğitim görüyor. Öte yandan 39 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde bin 80 tutuklu ve hükümlü meslek öğrenimi gerçekleştiriyor.

Ceza İnfaz Kurumları'nda Teknoloji Konferansı düzenlendi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları'nda Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği ile Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşu'nun işbirliğiyle 5'incisi düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Tunç, cezaevlerindeki e-doktor ve e-kantin sistemleri hakkında bilgi verdi. Yılmaz Tunç; elektronik dilekçe, elektronik mektup, elektronik kütüphane ve elektronik kitap talebi uygulamalarına yönelik çalışmaların da sürdüğünü aktardı.

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'Son 1 yıl içinde cezaevlerinde 12 bin 809 kurs düzenlendi'

Bakan Tunç, cezaevlerini birer eğitim merkezi olarak kabul ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Suçlunun ıslahı, hükümlü ve tutukluların eğitimlerinin aksamaması anlamında da önemli tedbirlerimiz oldu, olmaya da devam ediyor. Şu anda cezaevlerinde 63 bin hükümlü ve tutuklumuz eğitim görüyor. İlkokul, ortaokul, lise, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim gören hükümlülerimiz var ve 893 öğretmen cezaevlerinde görev yapıyor. 53 bin ortaokul-lise, 9 bin üniversite, 61 yüksek lisans, 21 doktora öğrencisi var. 39 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nde 1080 tutuklu ve hükümlü bir meslek öğrenimi gerçekleştiriyor. O meslekleri öğrendiklerinde, infazları bitip cezaevlerinden çıktığında, hiç meslek sahibi değilken cezaevine girmiş, suç işlemiş bir kişi artık cezaevinden meslek sahibi olarak çıkarak topluma karışmış ve topluma faydalı bir birey olarak toplumun içine salınmış oluyor."

Son 1 yıl içinde cezaevlerinde 12 bin 809 kurs düzenlendiğini, bu kurslardan 158 bin kişinin eğitim aldığını kaydeden Bakan Tunç, 6 Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 132 tutuklu ve hükümlünün eğitim gördüğünü söyledi.

Bakan Tunç, suçlunun ıslahı anlamında İş Yurtları'na önem verdiklerini belirterek, "403 ceza infaz kurumundaki 367 İş Yurtları Müdürlüğünde şu ana kadar bin 700 atölye ve tesiste üretim yapılıyor." dedi.

Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgeleri'nde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

'1 milyon 670 bin e-duruşma yapıldı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sisteminde teknolojinin kullanılmasına yönelik önemli projelere imza attıklarını, bunlardan birinin de e-duruşma sistemi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-duruşma dediğimiz görüntülü duruşmayla şu ana kadar 1 milyon 670 bin duruşma gerçekleştirilmiş. Avukatlarımızdan bu yöndeki talepler giderek artıyor. Uygulamadaki bazı aksaklıkları dile getiriyorlar. Bu aksaklıkların giderilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektronik tebligat da teknolojinin kullanılması anlamında önemli bir gelişme oldu. Bu konuda da 213 milyon tebligat elektronik ortamda gerçekleştirildi."

Bu 213 milyon tebligatın tasarruf anlamında bakıldığında 7 bin 500 ton kağıda tekabül ettiğini kaydeden Tunç, "Bu da 127 bin ağacın kurtulması demek. Yani bir ormanın kurtulmasına vesile olmuş olduk." dedi.

Tunç, Ceza İnfaz Kurumlarındaki güvenliğin tesis edilmesinde teknolojiden yararlanmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Özellikle ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu) bizim örnek gösterebileceğimiz, akıllı teknolojilerin ceza infaz sisteminde kullanılması projesidir. Gerek ulusal gerek uluslararası anlamda ödüller kazanan bir projemiz ve bu projeyi gün geçtikçe geliştiriyoruz. ACEP projesi kapsamında hükümlü ve tutukluların cezaevlerinden sesli ve görüntülü konuşma imkanlarını hayata geçirdik. Hükümlü ve tutuklular, yakınlarıyla görüntülü olarak konuşabiliyorlar." ifadelerini kullandı.