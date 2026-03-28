Kimi uçakta, kimi Uşak’ta: CHP belediyelerinde skandalın bini bir para!

İBB’ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Karaca isimli şahsın açıklamaları, CHP’li üst yönetimin lüks ve şatafat içindeki yaşamını gözler önüne serdi. İtirafçı Karaca, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel jetiyle sık sık seyahat ettiklerini belirterek dondurucu iddialarda bulundu.

Özel uçakta 'arka oda' rezaleti!

Uçağın arka kısmında gayriahlaki amaçlar için kullanılan özel bir odanın bulunduğunu iddia eden Karaca, bu seyahatlerde milyonluk döküm sahası paralarının nasıl pay edildiğinin konuşulduğunu öne sürdü.

İBB soruşturmasının kilit isimlerinden olan ve yurt dışına kaçan Murat Gülibrahimoğlu'nun lüks yaşamına eşlik eden Rabia Karaca, güncel itiraf videosunda pişmanlık dolu ifadeler kullandı. Karaca, kamuoyunda infial yaratan özel jet seyahatlerine ilişkin, "Ben o jete de Murat'ın hayatına da tanık oldum. Murat'ın her gün beraber olduğu bir kadındım. Başka bir vasıf yüklemenize gerek yok" diyerek lüks yaşantının perde arkasını doğruladı.

Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıktı.

Emel Müftüoğlu ve Neda Şahin'in, Gülibrahimoğlu tarafından düzenlenen ve mercek altına alınan özel partilere katıldıkları tespit edildi.

İddiaya göre, İBB’nin döküm sahalarından gelen paralar Fatih Keleş ve yandaşları tarafından har vurup harman savruldu.

Uşak Belediye Başkanı otel odasında kıskıvrak!

İstanbul’da uçak sefaları sürerken, Uşak’tan gelen haber CHP’deki ahlaki çöküşü bir kez daha tescilledi. Uşak merkezli rüşvet operasyonu kapsamında düzenlenen baskında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks bir otelin 902 numaralı odasında 21 yaşındaki bir belediye çalışanıyla birlikte yakalandı.

Otel kaydı bulunmayan genç kadının belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenirken, skandalın kahramanı Yalım ve beraberindeki 11 şüpheli emniyete sevk edildi.

Özgür Özel yolsuzluğa 'siper' oldu

Belediyelerinden rüşvet, yolsuzluk ve skandal fışkırırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tavrı ise şaşırtmadı. Yargı sürecini ve emniyet operasyonlarını hedef alan Özel, bu kirli ilişkiler ağını soruşturmayı "saldırı" olarak niteledi.

Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü toplantısında konuşan Özel, "Dimdik ayaktayız" diyerek milletin parasına ve ahlaki değerlere kasteden isimlere sahip çıktı.

Vatandaş, "Kimi uçakta milyonları konuşuyor, kimi otel odalarında yakalanıyor; CHP ise bu rezalete 'saldırı' diyor" diyerek tepkisini dile getirdi.