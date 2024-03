Kimi köpeğine üzülür kimi Gazzeli mazlumlara! Bir Ecem Erkek’e bakın bir de Oscar ödüllü Glazer’e

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Ahlak sınırlarını zorlayan, her türlü sapkınlığı meşrulaştıran ve ideolojik saplantılarını ‘sanat’ kılıfıyla topluma dayatmak isteyen Türkiye'deki sol tandanslı sözde sanatçılar ile gerçek sanatçılar arasındaki fark bir kez daha gözler önüne serildi. Gazze'de akan kana rağmen 49. Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılan sözde sanatçı Ecem Erkek, Gazze’de ölen masum bebekler yerine evde bıraktığı köpeği için üzülürken, önceki gün düzenlenen 96'ıncı Oscar ödül törenine katılan sanatçılar, Siyonist lobiye rağmen mazlumların yanında yer aldı. Hem salon dışında hem de salonda İsrail’e tepkinin dinmek bilmediği törende Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Holokost’u anlatan “Zone of Interest” filmiyle ödül kazanan Jonathan Glazer, “Şu an burada Holokost’un ve Yahudiliklerinin bir işgal hareketi tarafından gasbedilmesini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz” şeklinde konuşurken, aralarında Ramy Youssef, Mark Ruffalo ve Billie Eilish gibi ünlü yıldızlarının bulunduğu bazı oyuncular salona “Gazze’de ateşkes” talebini sembolize eden kırmızı broşlarla geldi. Ünlü oyuncu Youssef yaptığı açıklamada “Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım” dedi.

GAZZELİ BEBEKLERE KÖR KALMIŞTI

Öte yandan Ecem Erkek, katıldığı Altın Kelebek Ödül Töreni’nde evde bıraktığı iti için şunları söylemişti: “Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

Erkek’in açıklamaları kamuoyundan tepkiyle karşılanmıştı.