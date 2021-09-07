Kimi kandırıyorsunuz siz? "Meslektaşlarımız asgari ücret bile kazanamıyor" diyen Feyzioğlu bakın ne istedi

Ağrı’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ilk olarak Ağrı Barosu’na giderek Baro Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Yönetim Kurulu üyeleri ve Ağrı Barosu avukatlarıyla bir araya geldi.

Kendisine eşlik eden heyetle Ağrı Başsavcısı Mehdi Can ve Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’u ziyaret eden Feyzioğlu, Ağrı Barosu’nda bir araya geldiği meslektaşlarının sorunlarını ve taleplerini dinledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“Yüzde 50-60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor”

TBB olarak, önceliklerinin avukatların birikmiş sorunlarını çözmek ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyleyen Feyzioğlu, “İnsan hakkını korumasını istediğiniz avukatın da insan hakkı var. CMK'dan, adli yardımdan göreve koşan avukatın emeğinin, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım” dedi.

"Açlıktan ağızlarının koktuğunu" söylemediği kalan ve vergilerin kaldırılmasını isteyen Feyzioğlu, “Bugün meslektaşlarımızın yüzde 50-60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın bazı dizilerde avukatları lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmettiklerine. Bugün artan sayımız sebebiyle avukatlar çok zor durumda, 60 bin meslektaşımız 5 yıllık meslek kıdeminin altında ve onların sorunlarını çözemezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak olan avukatı sahipsiz bırakmış oluruz ve vatandaş bundan zarar görmüş olur” diye konuştu.

KDV'nin kaldırılmasını ve polis koruması istedi

“CMK ve adli yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretteki KDV yükünün kaldırmasını istiyoruz. Çünkü bu hizmet doğrudan vatandaşa dönecek, vatandaşın menfaatine iş olacak” diyen Feyzioğlu, avukatlara yönelik şiddete ilişkin çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Feyzioğlu, “Avukata yönelik şiddet aslında avukatın hakkını savunduğu vatandaşa yöneliktir. İcra, haciz işlemlerinde biz zorunlu polis korumasına ilişkin kanun istiyoruz. Taslağımız hazır, üstünde yetkililerle de çalıştık, bunun yasama döneminde artık kanunlaşmasını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Fakir" gibi gösterdiği avukatların baro binasını incelemeye gitti

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Aydın ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’u da makamlarında ziyaret eden Feyzioğlu ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden Ağrı Baro binası inşaatında incelemelerde bulundu.