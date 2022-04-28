Kimi kandırıyorsun? Bülent Arınç tornistan yaptı

Hükümete tepki olarak başladığı ileri sürülen Gezi Parkı eylemleri, AK Parti hükümetini devirmeye yönelik ilk darbe girişimi oldu. Eylemlerin arkasındaki isim olduğu belirtilen Osman Kavala’ya, Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezanın açıklanmasının ardından Bülent Arınç tepki çeken bir paylaşım yaptı. Arınç, “Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin” şeklindeki ayet-i kerimeyi hatırlattı ve Kavala’ya verilen cezanın adaletsiz olduğunu ima etti.

Arınç’ın siyasi amaçlarına ayet-i kerimeyi alet etmesi infiale neden olurken, Halk TV’de köşe yazan CHP yanlısı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Bülent Arınç ile arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.

Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter'da mesajlar paylaştı. "Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin" şeklindeki ayeti hatırlatması, Gezi Parkı kararına yönelik eleştiri olarak yorumlandı.

Arınç'ın, bu eleştiri için Kadir Gecesi'ni vesile yapması, haklı bir endişeye dayanıyor. Çünkü iki yıl önce Kavala'nın tutuklu olmasına hayret ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Usule uyarak, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradım ve twitleri sordum.

Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi.

Şöyle devam etti:

"Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim."

"Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor" dedim.

Güldü.

Şunları söyledi:

"Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel."