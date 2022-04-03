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Gündem Kime güveniyorlar! Köpekperestler yıldız Tilbe’den sonra Yeşim Salkım’ı hedef gösterdi
Gündem

Kime güveniyorlar! Köpekperestler yıldız Tilbe’den sonra Yeşim Salkım’ı hedef gösterdi

Başıboş köpek saldırıları sonucu gencecik insanların hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden başıboş köpeklerin bir an önce toplatılmasına ilişkin paylaşımda bulunarak yetkililere seslenen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, köpekperestlerin linç girişimine uğramış, sanatçı üzerinde terbiyesiz ifadeler, karalama kampanyası ve tehditlerle baskı kurulmuştu. Aynı güruh sunuculuk yaptığı bir programda, “Sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi lazım” diyen Yeşim Salkım’ı da hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 10:25:00 -
Kime güveniyorlar! Köpekperestler yıldız Tilbe’den sonra Yeşim Salkım’ı hedef gösterdi

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Yöneticilerinin dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paw Guards Pati Koruyucuları isimli şirkete ait instagram sayfasında yayınlanan video ile Salkım hedef gösterilerek “Yeşim Salkım haddini aştı. Yeşim Salkım’ı ibreti âlem yapacağız. İbreti alem yapın, sokak hayvanları ile alakalı konuşan herkes 5 kere düşünsün” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada #yesimsalkımboykot başlığı adı altında paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bir anda binlerce kişiyi harekete geçiren bu köpekperestlerin arkalarında hangi gücün olduğu yönünde merak oluşmasına neden oldu. Yıldız Tilbe de lincin hala devam etmesi üzeri savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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