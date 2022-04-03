Kime güveniyorlar! Köpekperestler yıldız Tilbe’den sonra Yeşim Salkım’ı hedef gösterdi

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yöneticilerinin dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu ortaya çıkan Paw Guards Pati Koruyucuları isimli şirkete ait instagram sayfasında yayınlanan video ile Salkım hedef gösterilerek “Yeşim Salkım haddini aştı. Yeşim Salkım’ı ibreti âlem yapacağız. İbreti alem yapın, sokak hayvanları ile alakalı konuşan herkes 5 kere düşünsün” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada #yesimsalkımboykot başlığı adı altında paylaşımlar yapılmaya başlandı. Bir anda binlerce kişiyi harekete geçiren bu köpekperestlerin arkalarında hangi gücün olduğu yönünde merak oluşmasına neden oldu. Yıldız Tilbe de lincin hala devam etmesi üzeri savcılığa suç duyurusunda bulundu.