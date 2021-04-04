Kim yandaş? KRT TV'de gazetecilik sözde kaldı! İmamoğlu'nu allayıp pulladılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV’de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programına konuk oldu.

Programda tarafsız gazetecilik maskesiyle toplumda yer edinmeye çalışan, karşıt düşünceye sahip meslektaşları hakkında da 'yandaş' yaftalamasını eksik etmeyen isimlerin CHP'li İmamoğlu karşısındaki halleri izleyenleri şaşırttı.

Program boyunca Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun bir politikacıyla seviyeli bir iletişim kurmaktan ziyade bir grup arkadaşın parti odasındaki muhabbet havasına girmeleri 'tarafsız' bir yayın olmaktan çok uzak bir görüntü ortaya çıkardı.

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın kendi yazdığı 'Umut Yeşerdi' kitabını stüdyoda Ekrem İmamoğlu'na hediye etmesi ve "Başkanıma ben de kendi kitabımı getirdim. Bu kitabın yazarı benim ama mimarı Ekrem başkan" ifadeleri de dikkat çekti.

Övgü sırası gelen Yazar Elfin Tataroğlu da "Siz buraya konuğumuz olarak geleceksiniz diye hem hayatınızın yazıldığı kitabınızı okudum hem ilçe başkanlığından itibaren yolculuğunu biraz daha detaylı inceledim. Sizi Başkan olarak biliyoruz, tanıyoruz ama gördüğüm kadarıyla sizin hayatınızda pek tesadüfe yer yok; her şey çok kararlı ve emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Programda imdat edercesine İmamoğlu'na "Siz bizim güven kaynağımızsınız" diye seslenen yılların usta gazetecisi Uğur Dündar da tek cümleyle mesleki duruşunu yerle bir etti.

Gürkan Hacır, İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İYİ Parti ve HDP arasında kriz çıkartan Pervin Buldan ve Meral Akşener'in aynı paylaşımda isminin geçmesini överek "8 Mart Twitiniz oldukça cesur bir çıkıştı. Bence değil. Herkesçe cesur bir çıkıştı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşık 40 yıldır çözemediği bir sorunu siz çok cesur bir adım atarak o gün çözme niyeti gösterdiniz." dedi.

Sözde gazeteciler kendi hitap ettiği kitlede tarafsızlık kisvesiyle el üstünde tutulurken 'yandaşlık' etiketinin toplumda hükümeti destekleyen medyada yapışıp kalması da başlı başına sorgulanması gereken bir konu.