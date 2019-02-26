0553 313 94 23

Kim Vietnam’a ulaştı, Trump yolda

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 28 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği Vietnam’a ulaştı.

26 Şubat 2019 Salı 11:31
Kim Vietnam’a ulaştı, Trump yolda

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, 28 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği Vietnam’a ulaştı.


Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un 60 saatlik tren yolculuğunun ardından Vietnam’ın Dong Dang kasabasına ulaştı. Vietnamlı yetkililerce karşılanan Kim Jong-un, geldiği özel trenden ayrılarak kortejle başkent Hanoi’ye doğru yola çıktı. Kim’in gün içinde Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phı Trong ile bir araya geleceği açıklandı.


ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un 27 ve 28 Şubat’ta bir araya gelecek. Çarşamba günü baş başa görüşecek liderler birlikte akşam yemeği yiyecek. Perşembe günü de tekrar görüşecek liderler, iki gün boyunca Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasının tamamlanmasını görüşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    1. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    2. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    3. Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası..
    4. Van’da “Aylık Mutat İlçe Müftüleri..
    5. "THY'nin doğrudan uçuşları Moğolistan..
    6. Araban Ziraat Odası Yeni Başkanı..
    7. Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı,..
    8. Kars’ta mahalle bekçilerine..
    9. Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının..
    10. FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye..
    11. ANALİZ - BAE ve Suudi Arabistan..
    12. Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini..
    13. Demokrat Parti'den Kocamaz için YSK'ye..
    14. CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin..
    15. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku
    16. Şahinbey için yeni çılgın projeler sözü
    17. "Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine..
    18. Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen..
    19. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen..
    20. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti