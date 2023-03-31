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Spor Kim Min Jae özür diledi
Spor

Kim Min Jae özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-03-31 15:21:00 -
Kim Min Jae özür diledi

Milli takım aleyhine açıklama yapan Kim Min Jae, Güney Korelilerden özür diledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min Jae, yaptığı açıklamalar sebebiyle ülkesi Güney Kore'de gündem oldu.

Güney Kore'nin hazırlık maçında Uruguay'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Kim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zihinsel olarak çok yorgunum ve şu anda sadece kulübüme odaklanmak istiyorum, milli takıma değil. Şimdilik söyleyebileceğim başka bir şey yok."

Yaptığı bu açıklamayla ülkesinde tepki gören Kim Min Jae, sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Tepki çeken sözlerinin ardından Kim, şu ifadeleri kullandı:
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"Takım arkadaşlarımdan ve tüm Güney Koreliler'den özür dilerim. Ufak bir sakatlığım vardı ve şu an onu atlattım. Bu sezon çok fazla maç oynadım, bu maçların hiçbirinde de kendimi sakınmadım. Zihinsel olarak bir çöküş yaşadım ve bir patlama yaşadım. Tekrardan herkesten özür diliyorum ve taraftarlarımızdan bizi desteklemeye devam etmelerini istiyorum."

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