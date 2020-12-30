Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan soru herkesi güldürdü. Sorunun şıklarında yer alan Müge Anlı detayı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Müge anlı şıkkı herkesi gülümsetti

"Çok zor bulunabileceği düşünülen bir şeyin birden bire bulunmasını anlatan sözde, o şeyi nerede ararken nerede bulmaktan bahsedilir?" sorusunda şıklarda yer alan "Müge Anlı'da ararken Milyoner'de" cevabı herkesi gülümsetti. Kenan İmirzalıoğlu da söz konusu şıkka gülmeden edemedi.

Yarışmacı soruyu bildi

Yarışmacı, sorunun cevabını "Gökte ararken yerde" olarak vermesiyle bin liralık ödüle ulaştı.