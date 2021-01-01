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Medya 'Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç verdiği cevapla güldürdü
Medya

'Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç verdiği cevapla güldürdü

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serdar Ortaç karşısına çıkan tarih sorusuna verdiği yorumla izleyenleri güldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:34:00 - 2021-01-01 01:36:45

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Serdar Ortaç, tarih sorusu karşısında yaptığı yorum ile izleyenleri güldürdü.

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programının konuğu, şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Serdar Ortaç'ın cevabı izleyenleri güldürdü

125 bin liralık soruya kadar gelen Serdar Ortaç karşısına çıkan tarih sorusunda zorlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Tarihle aran nasıldır?" sorusuna, "Osmanlı'yı çok izlerim ama bütün ikinciler birincilerin torunu diye cevap şıkkı da hiç gelmedi bana." cevabını veren Ortaç, izleyenleri güldürdü.

Serdar Ortaç, 125 bin liralık tarih sorusunda zorlanınca, yarışmadan çekildi.

Serdar Ortaç'a sorulan soru şu şekilde:

Osmanlı padişahları hakkında hangi bilgi yanlıştır?

A: 2. Ahmed, 1. Ahmed'in torunudur
B: 2. Mahmud, 1. Mahmud'un torunudur
C: 2. Mehmed, 1. Mehmed'in torunudur
D: 2. Selim, 1. Selim'in torunudur

Sorunun doğru cevabı B şıkkı.

 

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