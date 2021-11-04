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Aktüel Kim Milyoner Olmak İster'de rekor kırmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor
Aktüel

Kim Milyoner Olmak İster'de rekor kırmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kim Milyoner Olmak İster'de, 1 milyonun sahibi olarak Türkiye'nin gündemine oturan Arda Ayten, şimdilerde ise hayatını eğitime adamış durumda. ..

Yeniakit Publisher
2021-11-04 18:05:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor kırmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon TL'yi kazanarak tüm Türkiye'yi heyecandıran Arda Ayten, şimdilerde ise hayatını eğitime adamış durumda...

Ayten'in cevapladığı ''On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?'' sorusu, genç yarışmacıya 1 milyon TL'yi kazandırmıştı. Şıklarda; Vatan, Kan, Toprak ve Yurt kelimeleri bulunuyordu. Arda Ayten, saatlerce düşündüğü cevabı teyit etmek adına İstiklal Marşı’nı baştan sona okudu ve sonunda doğru cevap olan 'Toprak' cevabını verdi.

Ayten, büyük ödülle ne yapmak istediğini şöyle sıralamıştı:

"Gelecek yaz, öğrenebildiğim kadar dil öğreneceğim, kitaplarımın hepsini kendim basacağım ve bir öğrenci olarak öleceğim. Yarışmadan önceki gelirlerimle belli başlı sayıda kitap okumuştum, şimdi 1 milyon lirayı düşününce 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu ömrüm boyunca okuyamayacağım bir sayı. İlk günlüğümü yazacağım."

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, pandeminin başlarında, pandemi tedbirleri kapsamında, seyircisiz çekiliyordu. O dönemde, yarışmacılara 'Seyirci jokeri' yerine 'Uzman jokeri' hakkı tanınmıştı. Söz konusu uzman, Arda Ayten idi.

Ayten, şimdilerde ise hayatını eğitime adamış durumda. Geçtiğimiz günlerde TEDX'e konuşmacı olarak katılan Arda Ayten, ödülü kazandığında söylediği gibi, vaktini daha çok evde geçirerek, kendisini kitaplara adadı. Ayten, incelediği eserleri takipçileriyle paylaşıyor.

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