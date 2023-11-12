Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru açıldı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekran başındakilere heyecanlı dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Eyüp İşler'e gelen 5 milyonluk soruyu açtırdı.

İzleyiciler merakla, 'Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru ve cevabı ne?' şeklinde aramalara başladı.

Milyoner 5 milyonluk soru!

''İlki Sinop ince burunla Hatay'ın en güneyi arasına, İkincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?''

ÖNE ÇIKAN VİDEO

A- Çorum

B- Yozgat

C- Sivas

D- Tokat