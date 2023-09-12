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Sosyal Medya Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Rabia Birsen'in mesajları sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Rabia Birsen'in mesajları sosyal medyada gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 17:56:00 - 2023-09-12 18:02:16
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan Rabia Birsen'in mesajları sosyal medyada gündem oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk büyük ödülü kazanan Rabia Birsen'in verdiği mesajlar, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Babasının kasap dükkanında çalışırken elini kıyma makinesine kaptıran Rabia Birsen, kazada eli ile sağ kolunu dirseğine kadar kaybetti.

Birsen yaşadığı bu acı olayı anlatırken kullandığı ifadeyle program sunucusu Kenan İmirzalioğlu ve ekran başındaki hüzünlendirdi: "Acıyı elimde değil, babamda gördüm."

Rabia Birsen, babasının ısrarlarına rağmen biyonik kol takılmasını, "Bir tane daha var ya" diyerek hep reddettiğini ancak annesinin, "Babanı artık üzme" sözleriyle ikna olduğunu anlattı.

Birsen'in, "Başımıza her şey gelebilir. Beni üzen şey, elimin olmaması değil, nefes almanın önemini bilmiyor olmamız." mesajıyla da izleyenleri duygulandırırken, özellikle gençlere önemli bir örnek oldu.

Kenan İmirzalioğlu'nun "Kazandığın 1 milyonla ne yapacaksın?" sorusuna da cevap veren Rabia, yaşadığı kazada hastanede aynı odada kaldığı bir kadının maddi imkansızlıklar yüzünden ayaklarına protez taktıramadığını belirterek, şöyle konuştu:
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Bu paranın bir bölümüyle o sorunu çözerim.

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