Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminde, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı teslim almaya gelen darbeci Semih Terzi’yi öldürerek işgal girişimin seyrini değiştirerek başarısız olmasını sağlayan ve darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olan Ömer Halisdemir’in adından rahatsızlık duyan komutan hâlâ göreve devam ediyor.

Albay Karslı’yı kim koruyor?

Milli Savunma Bakanlığı’nca yapım izni verilen Tekirdağ 8’inci Mekanize Tugay Komutanlığı içindeki “Şehit Ömer Halisdemir Camii” adından rahatsız olan komutan Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, haberin Yeni Şafak’ta yayınlanmasının ardından adeta ödüllendirilerek Milli Savunma Üniversitesi Genel Sekreterliği’ne atandı.

Yönetmelik seni kurtarmaz

Yüzlerce askerin vatani görevini yaptığı peygamber ocağında sadece 40 askerin namaz kılabildiği derme çatma yapılmış mescit, kışlanın yemek işlerini yürüten Nimet ve Bekard Gıda tarafından yeniden yapıldı. Tugay Komutanı Karslı’nın bin bir türlü engellemelerine rağmen inşası biten mescidin kapasitesi 400 kişiye çıkarılarak camiye dönüştürüldü. Milli Savunma Bakanlığı nezdinde de yapımına izin verilen ve açılışı gerçekleştirilen camiye 15 Temmuz’un seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in adı verildi. Şehidin adının yazdığı tabela yaklaşık 3 ay boyunca asılı kalırken, skandal bir karar veren Tugay Komutanı Karslı, “TSK İsim Verme Yönergesinin” arkasına sığınarak şehidin ismini camiden kaldırttı.

Mahkeme’den skandala destek

Şehit Ömer Halisdemir’in isminden rahatsız olan Tugay Komutanı Karslı, Yeni Şafak’ın konuyu gündeme getirmesinin ardından yaptığı yanlıştan dönmek yerine tekzip için mahkemeye gitti. Şehide yapılan saygısızlığa göz yuman ve Komutan Karslı’dan yana hüküm kuran mahkeme, tekzibin yayınlanması kararını vererek mescidi yapan ve “Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Camii” adını veren gıda firmalarını adeta suçlu gibi göstererek skandalı bir adım öteye götürdü.

Halisdemir’in kahramanlığı rahatsız etti

Medcidin inşası tamamlandıktan sonra, “Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Camii” yazılı levhayı yaklaşık 3 ay sonra kaldırtan Tugay Komutanı Karslı’nın levhada yazan Halisdemir’in kahramanlığının askerler tarafından her gün yoğun bir ilgi ile okunmasından rahatsız olduğu öne sürüldü. Levha’da, “Ömer Halisdemir askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan darbeci Semih Terzi’yi, Korgeneral Zekai Aksakallı’dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürmüştür. Bunun üzerine darbeci askerler tarafından kurşuna dizilerek şehit edilmiştir. Bu olay ile darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden birisi olmuştur” ifadeleri yer alıyordu.

(Yeni Şafak)