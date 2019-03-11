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Kim Jong'un ağabeyine suikastle yargılanıyordu! Karar çıktı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un üvey ağabeyi Kim Jong Nam'a suikastle suçlananSiti Ayşe, hakkındaki suçlamaların düşürülmesinin ardından tahliye edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:48
Kim Jong'un ağabeyine suikastle yargılanıyordu! Karar çıktı

Malezya basınında yer alan haberlere göre, suikast soruşturmasının savcıları, mahkemenin bugünkü duruşmasında, yargılanan 3 sanıktan biri olan Endonezya uyruklu Siti Ayşe hakkındaki cinayet suçlamasını geri çekmek istediklerini belirtti.

Savcıların beyanı üzerine hakim, Siti Ayşe'nin tahliyesi yönünde hüküm verdi.

Sanığın beraatinin ise ne zaman gerçekleşeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Tahliyesinin ardından basına konuşan Endonezyalı sanık, karardan mutlu olduğunu belirtti ve serbest kalma ihtimalinin duruşmadan önce kendisine bildirildiğini söyledi.

Endonezya'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Siti Ayşe hakkında verilen karardan ötürü Malezya hükümetine teşekkür açıklamasında bulundu.

Sanıklardan Vietnam vatandaşı Doan Thi Huong'un duruşması ise perşembe gününe ertelendi.

Kim-Jong Nam suikasti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Ayşe ve Vietnamlı Huong gözaltına alınmıştı.

Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti. Cinayetin 2 sanığı idam cezasıyla yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:48
  1. Siti Ayşe
  2. Kim Jong Nam

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