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Kim Jong'dan "ultra modern" yeni silah

Kuzey Kore, Kim Jong-'un gözetiminde uzun menzilli 'ultra modern' yeni silahın denemesini yaptı.

16 Kasım 2018 Cuma 11:09
Kim Jong'dan "ultra modern" yeni silah

Yonhap'ın, Kuzey Kore ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde,  denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı belirtildi.

Kim'in denemesi yapılan "ultra modern" silahı "Kuzey Kore ordusunun  çatışma kapasitesini arttırma konusunda kararlı bir dönüş" sözleriyle  nitelendirdiği kaydedildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli bir yetkili, topun, Kuzey  Kore liderinin babası Kim Jong-il döneminden bu yana geliştirilen yeni tür uzun menzilli silah olduğunu varsaydıklarını söyledi.

Anlaşmaya varmışlardı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12  Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey  Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin  görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri  Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta  yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa  nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği  (ASEAN) Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim  Jong-un arasındaki ikinci zirvenin 2019 başında yapılabileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 11:09
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