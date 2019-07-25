Kim Jong-un'dan tehlikeli adım!
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin ülkenin Wonsan bölgesinden 'tanımlanamayan' bir roketi ateşlediğini duyurdu.25 Temmuz 2019 Perşembe 01:42
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin, ülkenin doğu kıyısından 'tanımlanamayan' bir roket ateşlediğini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin, ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden 'tanımlanamayan' bir roket ateşlediğini bildirdi.
Yonhap haber ajansının aktardığına göre Genelkurmay, "İlave atış başlatma konusunda durumu izliyor ve teyakkuzu sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.
ABD 'kısa menzilli' dedi
AFP'nin haberinde ise, bir ABD yetkilisi 'kısa menzilli' bir roket ateşlendiğini söyledi.
Kuzey Kore, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da tatbikatı yerinden izlemişti.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze denemelerinin 'rutin ve savunma amaçlı' olduğu belirtilmişti.
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