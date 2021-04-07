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Dünya Kim Jong-un'dan olay itiraf: Zor durumdayız
Dünya

Kim Jong-un'dan olay itiraf: Zor durumdayız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası yaptırımlar, koronavirüs salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkesinin zor durumda bulunduğunu itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 13:06:00 -
Kim Jong-un'dan olay itiraf: Zor durumdayız

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'daki habere göre, Kim Jong-un, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin "hücre sekreterleri" toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin "çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu" ve "şimdiye kadar görülmemiş zor şartlardan geçtiğini" ifade etti.

Kim, partinin tabandaki örgütlenmesi olan 5 ila 30 kişilik işçi gruplarının faaliyetlerinden sorumlu hücre sekreterlerine, bu "en zor durum karşısında" halkın yaşam standartlarını yükseltmesine katkı sağlamalarını istedi.

DSÖ'ye ülkede Kovid-19 görülmediğini rapor etmişti

Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

Bu iddiaya göre, Kuzey Kore, "dünyada bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmayan tek ülke" konumunda bulunuyor.

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