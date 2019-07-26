Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye gözdağı!

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre Kim Jong-un, bu denemelerin, yüksek teknolojili silahlar üretmeye ve ortak tatbikatlara katılmaya son vermesi için Güney Kore’ye yapılan bir uyarı olduğunu söyledi.

KCNA açıklamasında Kim’in Güney Kore’yi eleştiren ifadelerine yer verildi ancak ABD’den veya Başkan Donald Trump’tan bahsedilmedi. Güney Kore, Kuzey’i kızdıran tatbikatları genellikle ABD ile birlikte icra ediyor.

KCNA’ya göre Kim, “Güney’de var olan ve ülkemizin güvenliğine yönelen potansiyel ve direkt tehditleri ortadan kaldırmak için durmaksızın süper güçlü silah sistemleri geliştirmekten başka bir şey elimizden gelmiyor” dedi.

Güney Kore’yi ‘ikiyüzlülükle’ suçlayan Kim, bu ülkenin aynı zamanda hem barışı destekleyen açıklamalar yaptığını hem de yeni silahlar geliştirip askeri tatbikatlar düzenlediğini vurguladı.

Güney Kore liderlerinin bu tarz ‘intihar eylemlerine’ son vermesini söyleyen Kim, ‘yaptıkları uyarıyı görmezden gelmek gibi bir hataya da düşmemeleri’ konusunda uyardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Wonsan kenti kıyısından dün sabah iki kısa menzilli füze ateşlediğini duyurmuştu.

Bu tarz testlerle Kuzey Kore’nin, BM Güvenlik Konseyi tarafından getirilen yasağı ihlal ettiği belirtiliyor. Ancak Kuzey Kore, savunma hakkının ihlali olarak gördüğü bu kısıtlamaları reddediyor.

Ancak bu testlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.