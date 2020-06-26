Kim bu Merdan Yanardağ? Sultan Abdülhamit’e haraket eden hadsiz Merdan Yanardağ nereli

Sözüm ona gazeteci Merdan Yanardağ, "Abdülhamit, aydınlara ve halka zulmeden, tabası olan haklara yönelik katliamlar düzenleyen, Namık Kemalleri, M. Kemalleri, Mithat Paşaları zindanlara atan, süren, öldürten; Filistin'i siyonistlere satan işbirlikçi despot sultandır. Cumhuriyeti kuranlar Abdulhamit'e karşıdır." dedi. Peki kim bu ecdan düşmanı Merdan Yanardağ kimdir?

1959 Sivas, Divriği doğumlu olan Merdan Yanardağ, 12 Eylül Darbesinden sonra tutuklanarak hapis yatmıştır. 1985 yılında Gazetecilik hayatına Günaydın Gazetesinde muhabir olması ile başlayan Merdan Yanardağ, Sabah, Güneş, Gündem, Aydınlık Gazetesinde ve Söz dergisinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

1996 yılında ÖDP'nin kurucuları arasında yer almış, bu partiden 2001 yılında ayrılmıştır. Sol gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Merdan Yanardağ, halen CHP'nin sözcülüğünü yapan TELE1'in Genel Yayın Yönetmenidir.

Merdan Yanardağ, 5 Ağustos 2013 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Muğla Ceza Evinde hapis yatmıştır.