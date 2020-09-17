15 Temmuz hain derbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hainlere karşı, Türkiye’nin birliğini ve dirliğini, demokrasinin korumak için halkı sokaklara çağırmasını karşı çıkan sözde sanatçılar arasında Halil Sezai de yer almıştı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen sözde sanatçı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüleri infiale neden olmuştu. İncir Reçeli adlı film ve söylediği şarkılarla milletin gözünü boyayan Halil Sezai’nin maskesi Tuzla’da düştü. Yaşlı ve savunmasız bir adama alçak bir şekilde saldıracak kadar eşkiya ruhlu olan Halil Sezai gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sözde sanatçı Halil Sezai’nin yaşlı adamı darp ettiği görüntüler televizyon kanallarında yayınlanmasından sonra yeniden gözaltına alınmıştı. Yaptığı açıklamada kendisinin hayvan olduğunu dile getiren Halil Sezai, ifadesinin ardından tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Peki kim bu Halil Sezai?

Halil Sezai kimdir nerelidir?

Halil Sezai Paracıkoğlu aslen nerelidir? CHP’ye yakınlığıyla tanınan sözde sanatçı Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Dedesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünde oturudundan soyadlarının buradan aldığı bilinmekte. Hacettepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu olan sözde sanatçı Halil Sezai’nin Türkan, Mavi Pansiyon, Bir Hikayem Var, Çilek, İncir Reçeli, Benim Adım Feridun, Rüzgar gibi filmlerde rol alan sözde sanatçının Seni Beklerken, Her Neyse (feat.Serhat Karayiğit), Seni Beklemek, Ey Aşk, Ervah-ı Ezelden şarkılarını çığırmakta.

Halil Sezai’nin 15 Temmuz FETÖ desteği

Halil Sezai, ABD uşağı FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişimin destekçileri arasında gösterilmekte.

15 Temmuz gecesi ABD’nin köpekliğini yapan FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik 'sokağa çıkın' çağrısını hedef alan sözde sanatçı Halil Sezai, alçak tweetinde şunları kusmuştu: “Bu memlekette polis var, meclis var, yargı var! Millet sokağa çıkıp askerle mi çatışsın? Bu nasıl mantık? Derdiniz ne? Bu nasıl çağrı"