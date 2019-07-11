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Kim bu Daron Acemoğlu? Ali Babacan yeni parti Daron Acemoğlu

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin kadrosunda yer alacağı iddia edilen ekonomist, yazar Daron Acemoğlu."Dünya'daki En Çok Alıntı Yapılan ilk 10 Ekonomist” arasında sayılan Daron Acemoğlu, 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında kendisine verilmesi uygun görüldü, 24 Aralık 2013 tarihinde ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından törenle kendisine verildi. Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Daron Acemoğlu biyografisi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:10
Kim bu Daron Acemoğlu? Ali Babacan yeni parti Daron Acemoğlu

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin kadrosunda yer alacağı iddia edilen ekonomist, yazar Daron Acemoğlu.  "Dünya'daki En Çok Alıntı Yapılan ilk 10 Ekonomist” arasında sayılan Daron Acemoğlu, 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında kendisine verilmesi uygun görüldü, 24 Aralık 2013 tarihinde ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından törenle kendisine verildi. Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Daron Acemoğlu biyografisi.

Daron Acemoğlu kimdir?

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) İktisat Profesörü olan Daron Acemoğlu, 3 Eylül 1967 tarihinde dünyaya geldi. "Dünya'daki En Çok Alıntı Yapılan ilk 10 Ekonomist” arasında sayılan Daron Acemoğlu, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde alan Acemoğlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise bu dalda en prestijli okullardan olan Londra Ekonomi Okulu'ndan aldıç 1992-93 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders veren Daron Acemoğlu, 1993'te ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders vermeye başladı. MIT'deki akademik kariyerinin ilk yıllarında, iktisat alanındaki tarihi yayınlardan biri olan The Economic Journal'da yayınlanan bir çalışması "1996 Yılının En İyi Makalesi" ödülünü aldı. Daron Acemoğlu, 2000 yılında profesörlüğe yükseldi. 

Daron Acemoğlu'nun üstün başarılarından biri de 2005 yılında John Bates Clark madalyası ile ödüllendirilmesidir.  Daron Acemoğlu'nun ilgi alanı içine giren başlıca konular, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir. En güncel çalışmaları ise "kurumların ekonomik gelişim ve siyasal ekonomideki yeri" üzerinedir. Bu alandaki çalışmaları, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 2006 yılında "Bilim Ödülü"ne layık görüldü.

2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında Prof. Dr. Daron Acemoğlu’na verilmesi uygun görüldü, 24 Aralık 2013 tarihinde ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından törenle kendisine verildi. 

"Review of Economics and Statistics" ve "Journal of Economic Growth" dergilerinin yardımcı editörlüğünü yürüten Daron Acemoğlu, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın kızı olan Asuman Özdağlar ile evlidir ve çiftin iki erkek çocuğu vardır.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:10
  1. Kim bu Daron Acemoğlu?
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