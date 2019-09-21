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Kilosu 70 lira! Taneyle satılıyor

Türkiye'nin ceviz deposu olarak bilinen Kahramanmaraş'ta bu yıl 30 bin ton ürün beklenirken, kalitesiyle bilinen "Maraş18" cevizinin tanesi 40 kuruştan satılıyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:25
Kilosu 70 lira! Taneyle satılıyor

Ürünün hasadının başladığı kentte ağaçtan alınan cevizler, kabuklarından ayrılıyor ve ardından kuruması için gölge alanlara seriliyor. Cevizler, 1 haftalık kurutma süresinden sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Türkiye'nin ceviz deposu konumundaki Kahramanmaraş'ta bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hasat döneminin hayırlı olması ve üreticilere bol kazanç getirmesi temennisinde bulundu.

Cevizde bu yıl geçen seneye oranla yüzde 30 rekolte artışı beklediklerini vurgulayan Sütyemez, bunu yaptıkları arazi çalışmalarında gördüğünü, bu sezon ürünlerin kalitesinin de yüksek olduğunu aktardı.

Sütyemez, bu durumun üretici adına çok sevindirici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de ceviz yetiştiriciliğinde ve üretiminde Kahramanmaraş açık ara ilk sıradadır. Bu üretim değerleri ve her yıl dikilen binlerce adet fidan artışlarıyla beraber Kahramanmaraş, üretimdeki birinciliğini gelecek yıllarda da devam ettirmiş olacak. Vatandaşların da cevize olan ilgi ve talebi her geçen gün artıyor. Cevizin yıllık giderleri diğer meyve türlerine göre daha az olduğu için insanlarımız uygun yerlerde ceviz bahçeleri tesis ediyor. Bu da oldukça önemli bir konu."

"Cevizin 70 liraya kadar satıldığını görebiliyoruz"

Kahramanmaraş'ta üretilen cevizin yüzde 90'a yakınının "Maraş18" olarak adlandırılan çeşit olduğunu anlatan Doç. Dr. Sütyemez, bu türün içinin rengi, kalitesi ve tadıyla diğer ceviz türlerinden ayrıldığını belirtti.

Sütyemez, "Maraş18" çeşidiyle ilgili Türkiye'nin her yerinden olumlu tepkiler aldıklarını vurgulayarak, "Diğer cevizlerin kilosu 35-40 liradan satılırken, Maraş18 cevizinin kilogramının 70 liraya kadar çıktığını görebiliyoruz. İnsanlarımız üşenmez, erinmez, tek tek sayarak satarlar. Kahramanmaraş cevizinin taneyle satılması kaliteli olduğunun da göstergesidir" dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:25
  1. Kahramanmaraş
  2. Türkiye
  3. ceviz

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