Kilo vermenize tiroit hormonu engel oluyor olabilir

Hipotiroit ülkemizde en sık görülen metabolizma hastalığıdır ve her yaşta görülebilir.

Tiroit hormonunun yavaş çalışması kilo vermeyi önler. Basit bir kan testiyle tanısı konulabilen bu rahatsızlık kilo verememenin yanında birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir.

Böyle bir rahatsızlığınız varsa glisemik indeksi yüksek gıdalar tüketmemelisiniz. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates, makarna, havuç, mısır, muz, incir, meyve suları gibi gıdaların glisemik indeksi yüksektir.