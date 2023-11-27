Kilo vermekte zorlanıyor musunuz? Uzmanından kilo veremeyenlere ipucu

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, Fizyomer zayıflama ve sağlıklı yaşam ünitesinde sorumlu bir dahiliye hekimi kontrolünde şişmanlık tanı-tedavisi ve takibi yapıldığını belirtti. Dr. Levent, şişmanlığın vücudun yağ depolarının artması ile karakterize sistemik ve kronik bir hastalık olduğunu dile getirdi. Çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde şişmanlık görülme oranının son on yılda çarpıcı biçimde arttığına dikkat çeken Dr. Levent, “Şişmanlık, tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, uyku apnesi, yağlı karaciğer hastalığı ve ağrılı eklem hastalıklarının meydana gelmesinde ana rol oynamaktadır. O nedenle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bir hastalığı tedavi edebilmek için neden ve nasıl meydana geldiğini, vücutta ne gibi belirtiler yaptığını, hangi organlara zarar verdiğini bilmek gerekir. Bundan dolayıdır ki Sağlık Bakanlığı, şişmanlık hastalığının tedavi ve kontrolünde, sorumlu bir dahiliye hekimi ve ihtiyaç halinde diğer branş hekimleriyle konsültasyonun yapılabildiği bir zayıflama programını önermektedir” şeklinde konuştu.

"En önemli nedeni insülin direnci"

Şişmanlığın en büyük nedeninin insülin direnci olduğunu belirten Dr. Hasan Levent, “İnsülin direncinde hastalar iştahlarını kontrol edemez, sık sık acıkırlar ve çok yerler. Diğer şişmanlık nedenleri arasında ise, genetik-soya çekim faktörü, stres, sıkıntı ve depresyon gibi duygusal faktörler, doğum kontrol, anti depresan ve kortizon ilaçları, hipotroidi, cushing ve şeker hastalığı gibi hormon hastalıkları, hareketsiz yaşam ve yaş faktörü bulunuyor” ifadelerini kullandı.

"Diyetle kilo vermek isteyenler çeşitli sorunlarla karşılaşıyor"

Çok sayıda insanın sadece diyet değişikliği ve artan fiziksel aktivite ile kilo veremeyeceğine dikkat çeken Dr. Levent, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Sık sık değişen formül diyetler Ama açlık hissi, iştah fazlalığı, stres ve panik duyguları, sindirim problemleri, motivasyon düşüklüğü tedavi edilmediği için zayıflama diyetleri her seferinde hüsranla sonuçlanır. Diyetle kilo vermek isteyenler çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Kilo vermek isteyen insan ilk anda panik, arkasından depresif duygular ve psikosomatik sorunlar yaşar. Açlık hissi, sinirlilik, baş ağrısı, çarpıntı, titreme, halsizlik ve yorgunluk, konsantrasyon azalması, uykusuzluk, isteksizlik, karında şişkinlik, hazımsızlık, mide kazınması bunlardan bazılarıdır.”

"Doğal ve tamamlayıcı tedavi uygulamalar iştahın ve stresin azalmasını sağlar"

Eskişehir Fizyomer Terapia Tıp Merkezi’ndeki zayıflama ve sağlıklı yaşam ünitesinde sorumlu dahiliye hekimi tarafından şişmanlık tanı-tedavisi ve takibi yapıldığını belirten Dr. Levent, “Merkezimizde kişinin sağlık durumuna uygun beslenme ve egzersiz programına ilaveten doğal ve tamamlayıcı medikal tedaviler de uygulanmaktadır. Bu amaçla akupunktur, ozon terapi, ozon sauna, andulasyon terapi uygulanmaktadır. Doğal ve tamamlayıcı tedavi uygulamalar vücutta iştahın ve stresin azalmasını sağlarken, bu uygulamalar, metabolizmanın hızlanmasına, yağların kolayca parçalanmasına ve yakılmasına, lenf ve kan dolaşımını hızlandırarak ödem ve toksinlerin atılmasına, insülin direncinin kırılmasına ve kan şekerinin düzenlenmesine önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Şişmanlık tedavisinde yaşanan tüm bu faydalı etkiler bir araya gelince kişi kendini çok daha enerjik ve motive hisseder, zayıflama süreci daha kolay, daha mutlu ve daha başarılı bir hale gelir” dedi.

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