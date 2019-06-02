Kilo vermek için beyninizi kandırmanın 5 yolu

Tüm dünyada obezite çılgınca bir artış gösteriyor. Bunun en büyük sebebi ise hazır ve paketlenmiş ürünler. Elbette, her geçen gün büyüyen porsiyonlar da alınan kiloların en önemli sebebi. Hal böyle olunca kilo almak hızlanıyor, vermek ise imkansızlaşıyor. Kilo vermek için öncelikle porsiyonları azaltmak ve beyne daha erken doyduğunuzun sinyalinin gitmesi gerekli. Bunun içinse birkaç hileye başvurabilirsiniz.

Kilo vermek için bazen beyninizi kandırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte, kilo verme yolunda beyninize söyleyeceğiniz 5 pembe yalan:

1. Yavaş çiğneyin

Siz ne kadar lokmalarınızı yavaş çiğnerseniz beyniniz doyduğunuzun sinyalini doğu zamanda verir. Hızlı yemek yemek alınan kiloların en önemli sebebidir.

2. Aydınlık alanlarda yemek yiyin

Yemek yerken gözünüz gönlünüz açılmalı. Kapkaranlık ortamlarda yemek yemeniz kilo almanıza yol açar. Böyle ortamlarda daha çok yer doyduğunuzu bir türlü anlayamazsınız.

3. Evden dışarı çıkmadan karnınızı doyurun

Yapılan en büyük hata evden aç karna çıkmaktır. Şayet dışarıya dolaşmaya çıkacaksanız en azından evinizden ayrılmadan bir ara öğün tüketmeniz son derece kıymetli. Böylece dışarıda çokça acıkıp yemeğe saldırmazsınız.

4.Tabaklarınızı ve çatal-kaşıklarınızı değiştirin

Porsiyonlarınızı küçültüp daha yavaş yemek yemek istiyorsanız bu yöntem işinize bir hayli yarayacaktır. Tabakları küçültmek tüketeceğiniz kaloriyi azaltır, çatal ve kaşığı küçültmek yeme hızını yavaşlatacaktır.

5. Paket ürünlerden uzak durun

Emin olun bu yöntem çok işinize yarayacak. Canınız cips mi istiyor hemen evde sağlıklı bir cips hazırlayabilirsiniz. Böylelikle sağlıklı cips tüketerek beyninizi kandırıp abur cubur tüketme arzunuzu bastırmış olursunuz.