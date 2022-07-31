'Kilo veremiyorum' diyenler için 5 öneri! Fazla kalorileri böyle yakabilirsiniz

Kilo vermek oldukça sabır gerektiren bir süreç... Özellikle kilo verme konusunda zorluk yaşayanlar için bazen bu süreçler daha sancılı geçebiliyor. Genellikle "ne yapsam kilo veremiyorum" diye şikayet eden kişiler için de kısa sürede zayıflamayı destekleyen yöntemler var.

Yeme alışkanlıklarınızı kontrol edin

Posta'nın haberine göre gün içerisinde yaşadığınız açlık krizlerinden dolayı sürekli bir şeyler atıştırıyor olabilirsiniz. Bu atıştırmalıklar siz farkında olmadan fazla kalori almanıza sebep olabiliyor. Genellikle gün içerisinde atıştırılan çikolatalar, paketli gıdalar hem sağlığı tehdit ediyor hem de kilo vermenizi zorlaştırıyor. Kilo vermek istiyorsanız gün içerisinde yaptığınız bu alışkanlıklardan vazgeçmeniz gerekir.

Yavaş yemek yiyin

Yemek yeme hızının kilo alma ile ilişkisi garip gelebilir. Ancak çok hızlı yemek yiyorsanız beyne tokluk sinyalinin ulaşması daha geç oluyor. Bu durumda da yemek yemeye devam ediyorsunuz. Beyne tokluk sinyali 15-20 dakikadan önce gitmiyor. Bu durumda hiç durmadan yemek yemeye başladığınızda tokluk hissi gelene kadar kalor almış oluyorsunuz. Bu sebeple zayıflamaya karar verdiyseniz hızlı yemek yemek yerine yavaş yemeği tercih etmeniz gerekir.

İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durun

Hazır gıdalar olarak adlandırılan fast-food hızlı tüketilebilmesi sebebiyle hızlı yeme alışkanlığının daha çabuk gelişmesine yol açar. Ayrıca bu gıdalar sağlığı da olumsuz etkiler. Kullanılan yağlar kilo almanıza sebep olur. İşlenmiş hazır gıdalar kısa sürede acıkmanıza da sebep olur. Bu sebeple daha kısa sürede tekrar yemek yeme ihtiyacı hissetmiş olursunuz. Bu nedenle bu tür sağlıksız besinlerden uzak durmanız gerekir.

Bol su için

"Kilo veremiyorum" diyorsanız gün içerisinde bol miktarda su içmeniz gerekir. Su hem sağlığa faydalıdır hem de kilo verme sürecini kolaylaştırır. Su metabolizmanın hızlı çalışmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırır. Su içerek mideye doygunluk hissi verebilirsiniz. Bu sayede gün içerisinde yaşadığınız açlık krizlerini önleyebilirsiniz. Su vücutta biriken ödem ve toksini atmanızı sağlayarak şişkinlikten kurtulmanıza destek olur. Bu sebeple her gün mutlaka 8-10 bardak su içmeniz gerekir.

Değerlerinizi bir uzmana kontrol ettirin

Metabolizma problemleri kilo vermeyi zorlaştırır. İnsülin direnci, hipotiroidi ve kan değerlerinin normal olmaması zayıflamanıza engel olur. Bu sebeple mutlaka kontrol ettirilmesi gerekir. Bir metabolizma hastalıkları uzmanına görünerek tüm bu değerlerinizi öğrenebilir olumsuz bir durumda tedavi olabilirsiniz. Böylece bir uzmandan yardım alarak daha sağlıklı kilo verebilirsiniz.