Kilo verdiren yoğurtlu sumak kürü! Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama

Sumak, vücuttan toksin atımını destekleyen bir baharat. Düzenli kullanıldığı takdirde sindirim sistemi problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, sumak doyma sürenizi kısaltır ve gerekmeyen miktarı vücudunuza almanıza engel olur.

Salatalara aroma katan sumak, iştah açıcı özelliğiyle bilinse de hazmı kolaylaştırdığı için diyette tercih edilebilir besinler arasında geliyor. Kan şekerini dengede tutması nedeniyle birden artan ve azalan tatlı hissi ortadan kalkabilir. Özellikle de tatlı krizine giren kimselerde büyük bir işlevi olan sumak, fazla yeme isteğinin de önüne geçerek zayıflamayı kolaylaştırıyor.

Doyuruculuğu yüksek olan sumak gaz söktürücü özelliğiyle dengeli kalori alımını sağlar.

GÖBEK ERİTEN SUMAKLI YOĞURT KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Sumak ve yoğurt olmak üzere iki ayrı mucize besin olan bu malzemeleri yemekten sonra tükettiğinizde şişkinlik sorununu gidererek bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekler. Kronik mide rahatsızlığı olanlar bu karışımı tüketmeden önce bir uzmana danışmaları gerekir. Bu karışım düzenli tüketildiğinde ayda 7 kilo vermenize yardımcı olur.

Özellikle yoğurdun içerdiği Asetik maddeler bel ve basen bölgesindeki yağlardan daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olur. Sumak tokluk hissi sayenizde gün boyu çabuk acıkmanızı önler. Yoğurtta içerdiği protein sayesinde gün botu enerjik kalmanızı sağlar.

SUMAK ÇAYI İLE ZAYIFLAMA! EVDE SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Diyete yardımcı sumak çayı tarifi:

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak

1 barda kaynar su

YAPILIŞI:

Kurutulmuş sumağı kaynayan suyun içine dökün. Bir bardak kadar kaynamış suyun üstünü kapatıp en az 5 dakika dinlendirerek demlenmesine izin verin. Sıcak ya da soğuk olarak iki türlü de içilebilen karışımı gün içerisinde için.

Not: Kronik rahatsızlığı, kabızlık, mide rahatsızlığı,tansiyon, şeker, kalp gibi rahatsızlıklar varsa içmeden önce doktora danışın. 2 hafta boyu içip 2 hafta ara verin.

SUMAKLI YOĞURT KÜR TARİFİ:

MALZEMELER

- Büyük bir kase yoğurt

- Bir yemek kaşığı sumak

UYGULANIŞI

Bu iki malzemeyi iyice karıştırınız. her bir kaşıktan sonra bir yudum su içiniz. Akşam üstü 4 gibi bu kürü tüketiniz.

DİKKAT! Herhangi bir mide rahatsızlığı ya da sağlık problemi olan kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmeleri sakıncalıdır.

YAĞ YAKICI TARİF: LİMONLU VE SUMAKLI YOĞURT KÜRÜ TARİFİ:

MALZEMELER:

Ev yapımı 1 kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 dilim limonun suyu

LİMONLU VE SUMAKLI YOĞURT YAPILIŞI:

Yukarıda bahsedilen malzemeleri kasede karıştırıp uyumadan 30 dakika önce yiyin. Yoğurtlu sumak kürünü denedikten sonra 1 bardak ılık suyu yavaş yavaş için. Gün içerisindeki ara öğünlerde diyetinizi bu karışımla destekleyeceğiniz karışımda akşam yemeğinden 1 saat önce karnınız aç iken tüketin.