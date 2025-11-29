  • İSTANBUL
Dünya Kilo alma deneyi yaparken hayatını kaybetti
Dünya

Kilo alma deneyi yaparken hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kilo alma deneyi yaparken hayatını kaybetti

Aşırı fast food tüketerek kilo alma deneyi yapan 30 yaşındaki fenomen Dmitry Nuyanzin uykusunda yaşamını yitirdi.

Fenomen Dmitry Nuyanzin, günde 10 bin kalori tüketerek başlattığı yemek yarışında öldü. Kilo alıp ardından hızla vermeyi hedefleyen Nuyanzin'in uykusunda kalbi durdu.

FItness eğitmeni ve fenomen Dmitry Nuyanzin (30), kendi kilo verme programını tanıtmak amacıyla her gün 10 bin kalori tüketerek hızla kilo alıyor, ardından bu kiloyu vermeyi vaat eden challenge'lar düzenliyordu. 21 Ekim tarihinde yarışmayı başlattığında 92 kilo olan Nuyanzin, 18 Kasım'da 105 kiloya ulaşmıştı.

Dmitry Nuyanzin, 100 kilonun üzerinde olup yılbaşına kadar kilosunun yüzde 10'unu verenlere 100 sterlin ödül vereceğini duyurmuştu.

 

SAĞLIKSIZ KİLO ALDI

Kahvaltıda yarım pasta ve hamur işleri, öğle yemeğinde 800 gram mantı, cips, akşamları burger ve iki pizza yiyen fenomen, sağlıksız kilo aldı. Bu durum bedenini zorladı ve kalp yetmezliği nedeniyle uykusunda hayatını kaybetti.

Nuyanzin, son videosunda elinde yiyeceklerle "İstedim ve başardım!" ifadelerini kullanmıştı.

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu
Gündem

Bu kadın Mansur Yavaş’ı perişan etti! Mansur söylediği sözlere bin pişman oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir konuşmasına yanıt veren ve kimliği videoda belirtilmeyen bir kadın yorumcu, Ankara'da..
Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! "Tekbir" detayı olay oldu
Gündem

Papa’nın gittiği şehir fena karıştı! “Tekbir” detayı olay oldu

Papa 14. Leo’nun İznik’e gelişi bölgede büyük bir hareketliliğe yol açtı. Papa’nın helikopterle ilçeye inişi sırasında toplanan kalabalığın ..
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
