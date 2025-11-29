Kilo alma deneyi yaparken hayatını kaybetti

Fenomen Dmitry Nuyanzin, günde 10 bin kalori tüketerek başlattığı yemek yarışında öldü. Kilo alıp ardından hızla vermeyi hedefleyen Nuyanzin'in uykusunda kalbi durdu.

FItness eğitmeni ve fenomen Dmitry Nuyanzin (30), kendi kilo verme programını tanıtmak amacıyla her gün 10 bin kalori tüketerek hızla kilo alıyor, ardından bu kiloyu vermeyi vaat eden challenge'lar düzenliyordu. 21 Ekim tarihinde yarışmayı başlattığında 92 kilo olan Nuyanzin, 18 Kasım'da 105 kiloya ulaşmıştı.

Dmitry Nuyanzin, 100 kilonun üzerinde olup yılbaşına kadar kilosunun yüzde 10'unu verenlere 100 sterlin ödül vereceğini duyurmuştu.

SAĞLIKSIZ KİLO ALDI

Kahvaltıda yarım pasta ve hamur işleri, öğle yemeğinde 800 gram mantı, cips, akşamları burger ve iki pizza yiyen fenomen, sağlıksız kilo aldı. Bu durum bedenini zorladı ve kalp yetmezliği nedeniyle uykusunda hayatını kaybetti.

Nuyanzin, son videosunda elinde yiyeceklerle "İstedim ve başardım!" ifadelerini kullanmıştı.