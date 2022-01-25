Kilo aldırmayan, diyet bozdurmayan kış tatlıları

Diyettesiniz ama tatlı bir şeyler atıştırmak istiyorsanız... İşte bu gibi zamanlar için vaktinizi almadan hazırlanan tarifler. En hafif sütlü tatlıların başında kazandibi, sütlaç ve kadayıflı muhallebi geliyor.

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Kadayıflı muhallebi tarifi

Malzemeler

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 adet yumurta sarısı

1 paket krem şanti

Süslemek için;

4 su bardağı kavrulmuş tel kadayıf

1 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Öncelikle evde kadayıf varsa kendinizde kadayıfı kavurabilirsiniz. Fakat hazır hali de marketlerde satılıyor. Vanilya ve krem şanti haricindeki tüm muhallebi malzemelerini tencereye ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Altını kapattıktan sonra krem şanti ve vanilyayı da ekleyin karıştırın. Borcamın altına kadayıfı yerleştirin. Ardından üstüne muhallebiyi dökün ve üzerini tekrar kadayıfla kapatın. Fındık veya cevizle süsleyebilirsiniz.

Sütlaç tarifi

1 litre süt (soğuk olmalıdır)

2 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 çay bardağı pirinç

1 litre su

2 çay bardağı pirinç

Fındık veya fıstık (süslemek için)

Sütlaç nasıl yapılır?

Sütlaç tarifi için ilk önce pirinçleri suyun içinde pişirin. Daha sonra içine sütü ekleyerek kaynatmaya başlayın. Süt ve pirinç kaynamaya başlayınca pirinç ununu bir miktar sıcak suyun içinde karıştırın ve sütlacın içine dökün. Bu işlemden sonra hızlıca karıştırın ve tekrar kaynamasını bekleyin. Son olarak içine şekeri ekleyin. Bir süre daha kaynattıktan sonra servis kâselerine alın..

Kazandibi tarifi

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

8 yemek kaşığı dolusu toz şeker

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

Tepsinin dibi için;

Tereyağı ve 4 yemek kaşığı toz şeker

Kazandibi nasıl yapılır?

Tencere içinde muhallebisi için olan tüm malzemeyi karıştırın ve ocağa koyun. Sürekli karıştın ve muhallebi kıvamına getirin. Bir tepsiyi tereyağı ile yağlayın ve şekeri tepsiye yayın. Muhallebiyi soğutmadan dökün ve yüksek ateşte 8-12 dakika kadar tepsiyi çevire çevire altını kızartın. Soğuduğunda nefis tatlı hazır.

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