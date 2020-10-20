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Aktüel "Kilit kavşak" Kırıkkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı
Aktüel

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:48:47 -
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve Yahşihan Salgın Denetim ekiplerince Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ekipler, kontrol noktasında durdurdukları şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında hem denetim yaptı hem de yolculara Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kuralları hatırlattı.

Jandarma ekiplerince sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolleri ve GBT sorguları yapılarak denetim ekiplerince de yolculara maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarıda bulunuldu.

Sürücülerden, kapasitelerinin üzerinde ve maskesiz yolcu almamalarını isteyen ekipler, yolcuları da tedbirler konusunda uyardı.

Jandarma ekiplerince durdurulan özel araçlardaki vatandaşların da HES kodu kontrolleri ve GBT sorguları yapıldı.

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