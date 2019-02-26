Kilis’teki Arapça Tabelalar kaldırılıyor

Kilis’te, Suriyelilerin iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor. Kilis valiliği tarafından oluşturulan komisyon, iş yerlerine Arapça tabelaların kaldırılması için 15 gün süre verdi.

Kilis Valiliği tarafından oluşturulan komisyon Suriyelilere ait iş yerlerinde denetimlere başladı. Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy başkanlığında, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden oluşan komisyon, Suriyeli iş yerlerinde vergi yönünden BağKur, SSK yönünden, sağlık ve gıda yönünden ve iş yeri açma ruhsatları kontrol ediliyor. Suriyelilere Arapça olan iş yeri talebelerinin Türkçe tabela ile değiştirilmesi için 15 gün süre verildi. Tabelaların yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 oranında Arapça olacağı Suriyelilere tebliğ edildi.

Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, Kilis valiliği tarafından Suriyeli esnafların uyum projesi kapsamında denetim yaptıklarını ifade ederek, "Vergi kaydı olup olmadığına, sigortaların yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Valiliğimiz tarafından Arapça tabelaların indirilerek yerine Türkçe tabelaların takılmasıiçin 15 günlük mühlet veriyoruz. 15 gün içerisinde tüm Arapça tabelaların indirilerek, yerine Türkçe olan kendilerine ait firma ismi belli olan yüzde 25’i Arapça yüzde 75 Türkçe şeklinde değiştirecekler. Denetimler yapıyoruz" diye konuştu.