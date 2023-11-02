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Yerel Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Yerel

Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 14:13:00 -
Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 17-31 Ekim’de düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 549 captagon, 16 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi, 26 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, 22'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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