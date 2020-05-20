Kilis'te tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
KİLİS (AA) - Kilis'te bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şıh Abdullah Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde iki katlı bir evin üst katında gaz sıkışması nedeniyle tüp patlaması meydana geldi.
Patlamada evde bulunan Suriyeli olduğu öğrenilen aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlamanın ardından evin bazı duvarları yıkılırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.