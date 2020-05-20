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Kilis'te tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:02:44 -
Kilis'te tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şıh Abdullah Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde iki katlı bir evin üst katında gaz sıkışması nedeniyle tüp patlaması meydana geldi.

Patlamada evde bulunan Suriyeli olduğu öğrenilen aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın ardından evin bazı duvarları yıkılırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde önlem aldı.

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