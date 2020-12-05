  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kilis'te tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı
Aktüel

Kilis'te tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 16:03:50 -
Kilis'te tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir tırın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket sigara ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Türkiye'ye girmek için gümrük sahasına gelen bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın lastiklerine gizlenmiş gümrük kaçağı 1400 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak
Dünya

Kritik uyarı: Gelecek yıl tam anlamıyla bir felaket olacak

Dünya Gıda Programı (WF) Direktörü David Beasley, gelecek yıl en kötü insani krizlerden birinin yaşanabileceği ve 12 ülkenin kıtlık riski il..
Karamollaoğlu
Siyaset

Karamollaoğlu "Ülkeyi yönetmek için değil" deyip CHP ile neden ittifak yaptıklarını açıkladı

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, CHP ile ittifak yapmalarının nedeninin ülkeyi yönetmek değil, sistemi değiştirmek olduğunu söyled..
Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...
Gündem

Yoğun bakıma alınan Kadir Topbaş için ailesinden yeni açıklama: Bu zor anımızda...

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay